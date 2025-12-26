“Reihenhaus-Einbruch in Neuhausen: Täter entwenden Schmuck und Bargeld”

Einbruch in Reihenhaus: Diebesgut in Neuhausen/Nymphenburg entwendet

Einbruch zwischen 20. und 23. Dezember

Zwischen dem 20. Dezember, 17:00 Uhr, und dem 23. Dezember 2025, 12:50 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Reihenhaus in Neuhausen/Nymphenburg verübt. Die Täter gelangten gewaltsam über den Balkon ins Gebäude.

Schmuck und Bargeld gestohlen

Die Einbrecher durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Nach dem Einbruch konnten sie unerkannt entkommen.

Polizei sucht Zeugen

Nach der Rückkehr der Anwohner wurde die Polizei alarmiert, die vor Ort Spurensicherungsarbeiten durchführte. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Zambonini-/Nederlinger Straße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

PKW-Zusammenstoß in Laim: Vier Verletzte bei Unfall

Rote Ampel ignoriert

Am Mittwoch, 24. Dezember 2025, um 15:45 Uhr fuhr ein 33-jähriger Münchner stadtauswärts auf der Landsberger Straße und missachtete eine rote Ampel an der Kreuzung zur Wotanstraße.

Kollision mit Mercedes

Ein 49-jähriger Fahrer eines Mercedes bog zur gleichen Zeit in die Wotanstraße ab. Es kam zur Kollision mit dem BMW. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, der BMW kollidierte zusätzlich mit einem Lichtmast.

Unfallaufnahme und Ermittlungen

Alle vier Insassen der Fahrzeuge wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall verursachte einen Sachschaden von über 35.000 Euro. Der 33-jährige BMW-Fahrer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Verkehrssperrungen führten zu erheblichen Behinderungen. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

Brand in Aschheim: Über 80-Jährige verletzt

Zeugen alarmieren Notruf

Am Dienstag, 23. Dezember 2025, um 20:10 Uhr, meldeten Zeugen einen Brand in einer Doppelhaushälfte in Aschheim. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Erdgeschoss löschen.

Bewohnerin verletzt

Eine über 80-jährige Bewohnerin erlitt Brandverletzungen und eine Rauchgasintoxikation und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Brand führt das Kommissariat 13.

Wohnungsbrand in Schwabing: Älterer Mann verletzt

Feuermelder alarmiert Nachbarn

Am Donnerstag, 25. Dezember 2025, um 00:10 Uhr, alarmierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses den Notruf, da er einen Feuermelder aus der Nachbarwohnung hörte und Brandgeruch wahrnahm.

Feuerwehr löscht den Brand

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein über 80-jähriger Bewohner erlitt Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Die Münchner Kriminalpolizei untersucht die Brandursache.

Graffiti-Sachbeschädigung in Schwabing/Maxvorstadt

Zeuge beobachtet Vandalen

Am Mittwoch, 24. Dezember 2025, um 00:20 Uhr, beobachtete ein Zeuge eine größere Personengruppe, die Hauswände im Bereich Georgen- und Tengstraße mit roter Farbe besprühte.

Polizei greift ein

Die Polizei traf auf über 35 Personen, darunter Anhänger des FC Bayern München. Die Verantwortlichen konnten nicht vor Ort den Graffitis zugeordnet werden. Ermittlungen laufen wegen Sachbeschädigung.

Zirkusvorstellung gestört: Aktivisten zeigen Tierschutzprotest

Plötzliche Unterbrechung

Am Donnerstag, 25. Dezember 2025, um 20:50 Uhr, störten mehrere Personen eine Zirkusvorstellung, indem sie Protestbanner für Tierschutz in der Manege hochhielten.

Intervention durch Veranstalter

Die Störer wurden vom Veranstalter aus der Vorstellung entfernt. Zwei Personen wurden wegen Hausfriedensbruch angezeigt. Die Ermittlungen werden vom Kriminalfachdezernat 4 fortgeführt.