Reisebus auf A93 bei Aiglsbach überfallen: Polizei sucht Zeugen und Hinweise

AIGLSBACH, LKR. KELHEIM – Auf der A93 ereignete sich am frühen Montagmorgen, den 20. Oktober 2025, ein Überfall auf einen Reisebus. Gegen 03:30 Uhr brachten bislang unbekannte Täter den Bus an der Anschlussstelle Aiglsbach zum Anhalten. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf Zeugenhinweise angewiesen.

Unbekannte Täter täuschen Kontrolle vor

Laut ersten Informationen wurde der Reisebus von drei unbekannten Personen mit Signalen zum Abfahren aufgefordert. Die mutmaßlichen Täter stiegen daraufhin aus dem Fahrzeug und gaben vor, eine Kontrolle durchzuführen. Alle drei waren bewaffnet und stahlen Bargeld sowie Dokumente von den Insassen.

Flucht in Richtung München

Nach dem Überfall flohen die Verdächtigen in einem weißen VW Kleinbus in Fahrtrichtung München. Das Fahrzeug trägt vermutlich eine deutsche Zulassung mit dem Teilkennzeichen “WR”. Bisher verlief die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug ergebnislos. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Insassen verletzt oder bedroht.

Zeugenaufruf der Kripo Landshut

Die Kripo Landshut bittet Personen, die am Montagmorgen auf der A93 bei Aiglsbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verdächtigen oder dem Fahrzeug geben können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0871/9252-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.