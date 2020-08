Reisewarnung für zwei Regionen trifft Urlaubsland Kroatien

In Teilen Kroatiens ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt nach oben geschossen – deshalb warnt das Auswärtige Amt nun vor Reisen in zwei südliche Regionen des Urlaubslandes. Nach Angaben der kroatischen Tourismusindustrie halten sich derzeit etwa 30.000 Urlauber aus Deutschland in den betroffenen Gebieten auf.

Für die übrigen 150.000 deutschen Urlauber, die derzeit in Kroatien sind, sowie diejenigen, die noch Reisepläne haben, ändere sich erst einmal nichts. Die Regierung machte junge Partytouristen und Beachclubs für den Anstieg verantwortlich. Mithilfe neuer Maßnahmen sollen die Zahlen bald wieder sinken. So müssen Clubs nun um Mitternacht schließen. Außerdem gelten Abstandsregeln sowie Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, sowie in geschlossenen öffentlichen Räumen.