Rekord-Ticketnachfrage für Fußball-WM 2026

Zur Halbzeit der laufenden Verkaufsphase für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit Zufallsziehung wurde mit mehr als 150 Millionen Ticketanfragen ein neuer Rekord verzeichnet. Das teilte die Fifa am Montag mit.

Fans aus Polen und den Niederlanden (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach bedeute das, dass die Nachfrage in der aktuellen Verkaufsphase, die am 11. Dezember 2025 begonnen hatte, das Angebot um mehr als das 30-fache übersteige. Diese Zahl basiert den Angaben zufolge auf verifizierten, individuellen Kreditkartennummern, die mit jeder Ticketbestellung eingegangen sind. Die Nachfrage entspreche zudem dem 3,4-fachen der kumulierten Zuschauerzahl, die seit Beginn des Wettbewerbs 1930 bei den 964 Spielen in allen 22 Ausgaben verzeichnet wurde.

Die Verkaufsphase mit Zufallsziehung soll noch bis zum 13. Januar 2026 dauern. Der Zeitpunkt der Bestellung in diesem Zeitraum hat laut Fifa keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten. Im Anschluss an die laufende Verkaufsphase werde eine Ticketverlosung durchgeführt. Fans, die dabei leer ausgehen, sollen die Gelegenheit erhalten, sich in der darauffolgenden Verkaufsphase einen Platz zu sichern, in der weitere Tickets verfügbar sein werden. In dieser Verkaufsphase gelten fixe Ticketpreise.

Das Turnier findet vom 11. Juni 2026 bis zum 19. Juli 2026 in 16 Gastgeberstädten in Kanada, Mexiko und den USA statt und umfasst 48 Mannschaften, die in insgesamt 104 Spielen gegeneinander antreten werden.