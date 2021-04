Remis im Bundesliga-Langweiler – FC Augsburg und Bielefeld trennen sich torlos

Der FC Augsburg hätte im heutigen Heimspiel gegen Arminia Bielefeld für einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf sorgen können. Daraus wurde nichts. Nach einem echten Bundesliga-Langweiler hieß es 0:0. Eine Punkteteilung, die niemandem weiterhilft.

Nachdem der FC Augsburg in der vergangenen Woche bei Schlusslicht Schalke wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen gelassen hatte, zählte heute nur ein Erfolgserlebnis. Mit Arminia Bielefeld ging es heute erneut gegen ein Team aus dem Tabellenkeller. Sechs Punkte trennten die beiden Teams vor dem Aufeinandertreffen, mit einem Sieg hätte Augsburg entspannt in die letzten Saisonspiele gehen können.

Bielefeld hatte die Chance auf die Führung

Doch auch die Ostwestfalen wussten, um was es für sie hier und heute ging. Früh setzen sie die Hausherren unter Druck, die erste halbe Stunde gehörte klar den Gästen. Der Aufsteiger hätte durchaus auch in Führung gehen können, die beste Gelegenheit jagte Voglsammer aber nach einer feinen Hakenvorlage von Klos über das Tor (28.). Von Augsburg war in der Offensive lange nur wenig zu sehen. Erst zwei Minuten vor der Pause musste Bielefelds Schlussmann Ortega bei einem Kopfball von Gouweleeuw doch noch einmal zupacken. Eine dankbare Aufgabe für den Keeper. Wenig später hatte dann auch Schiedsrichter Markus Schmidt genug von diesem schwachen Fußballspiel gesehen und schickte die beiden Teams noch vor Ablauf der 45.Spielminute in die Kabine. Mit Gouweleeuw (Kopfverletzung) und Khedira durften dort zwei Augsburger Spieler auch gleich bleiben.

Kein gutes Bundesligaspiel

FCA-Coach Herrlich brachte Oxford und Gruezo für die 2.Halbzeit. Die Mannschaft wirkte nun stabiler, was aber keine positive Wirkung auf die Attraktivität dieser Partie hatte. Augsburg fehlte, wie schon in den letzten Wochen, gegen diese diszipliniert verteidigende und früh störende Arminia jede Idee im Spielaufbau. Immer wieder mussten die Schwaben Innenverteidiger Udoukhai in den Spielaufbau mit einbinden, echte Gefahr auf das gegnerische Tor konnte so natürlich nicht erzeugt werden. Und doch hatte Vargas eine Viertelstunde vor dem Ende die Riesenchance auf den möglicherweise vorentscheidenden Treffer gehabt. Der Schweizer Nationalspieler scheiterte nach feiner Vorarbeit des eingewechselten Finnbogason am glänzend parierenden Ortega. War dies der Weckruf für diesen Bundesliga-Langweiler gewesen?

Nein, leider nicht! Nach drei bzw. einem Schuss auf die beiden Tore in 90 Minuten endete dieses Spiel wohl konsequenterweise mit einem torlosen Remis. Der FCA konnte mit dem „Punktgewinn“ leben, für echte Jubelstürme war das Gezeigte aber wieder einmal zu dürftig gewesen.

FC Augsburg: Gikiewicz – Framberger, Gouweleeuw (46. Oxford), Uduokhai, Iago – Khedira (46. Gruezo), Strobl, Caligiuri, Vargas – Richter (65. Finnbogason), Hahn

Arminia Bielefeld: Ortega – Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui – Prietl, Kunze, Doan (77. Gebauer), Okugawa (88. De Medina), Voglsammer – Klos (69.Schipplock)

Tore: FEHLANZEIGE

Gelbe Karten: Strobl, Khedira, Caligiuri|

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)

Zuschauer: keine Zuschauer erlaubt

Nein!