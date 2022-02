Remis im Nachbarschaftsduell – FV Illertissen und SSV Ulm trennen sich unentschieden

Das Duell der beiden Nachbar Regionalligisten FV Illertissen und SSV Ulm 1846 am Samstag endete mit 2:2(1:2) und die Verantwortlichen auf beiden Seiten waren sehr zufrieden damit. Philipp Maier(10.) und Adrian Beck(47.) hatten die Ulmer zwei Mal in Führung gebracht, Kento Teranuma(15.) und Kai Luibrand kurz vor Abpfiff konnten für die Illertisser ausgleichen.

Die Trainer, Oliver Seitz bei den Gästen, der den erkrankten Thomas Wörle vertrat und Marco Konrad bei den Illertissern hatten eine etwa Viertelstündige längere Spielzeit vereinbart, um möglichst vielen Spielern eine möglichst lange Einsatzzeit zu ermöglichen. Bei den Spatzen gab der englische Neuzugang Aiden Messias sein Debüt, sie setzten insgesamt 16 Spieler ein. Beim FVI debütierte der Kroate Luka Kljajic, sie setzten insgesamt 17 Spieler ein. Es fehlten die verletzten bzw. erkrankten Sebastian Endler, Marius Wegmann, Valentin Hafner und auch noch Neuzugang Jannik Wanner. Von Beginn an merkte man beiden Mannschaften an, dass sie mit viel Ehrgeiz und Engagement auftraten, jedoch jederzeit fair. Nach einem gefährlichen Freistoß von Nicolas Jann(6.), dem ehemaligen Illertisser, konnten die Ulmer schon nach zehn Minuten in Führung gehen. Philipp Maier stand etwa 12 Meter vor dem Tor goldrichtig, schoss platziert ins lange Eck zum 0:1 ein. Zu dem Zeitpunkt herrschte bei den Illertissern kurzzeitig etwas Unordnung, denn Abwehrspieler Nico Keckeisen musste draußen behandelt, schied mit einer Muskelverletzung aus. Für ihn kam Luka Kjajic. Die Illertisser hatten sich dann schnell wieder gefunden und kamen nach einer Viertelstunde zum Ausgleich. Fabio Maiolo hatte für Kento Teranuma durchgesteckt und der traf zum 1:1. Beide Teams suchten weiterhin den Weg nach vorn und kamen auch zu weiteren Chancen. Auf Seiten der Illertisser scheiterte Yannick Glessing mit seinem Flugkopfball(36.) und auf der Gegenseite musste Goson Sakai auf der Linie retten. Kurz vor Ende der ersten Hälfte traf schließlich Adrian Beck, brachte die Ulmer nach einem Schnitzer in der FVI Defensive mit 2:1 in Führung.

Auch nach der Pause sah man ein gutes Spiel, auch wenn bei beiden Mannschaften der Kräfteverschleiß spürbar war. Bevor auf beiden Seiten kräftig durch gewechselt wurde, gab es noch jeweils eine gute Möglichkeit. Ein Kopfball des Illertisser Flügelspielers Yannick Glessing(62.) sorgte ebenso für Gefahr wie der von Ulms Neuzugang Simon Klostermann(68.). Die größte Chance in der Schlussviertelstunde hatte seitens der Illertisser schließlich der eingewechselte Daniel Dewein, der allein aufs Tor zulief, jedoch an Torhüter Christian Ortag scheiterte. Den Illertissern gelang aber doch noch der Ausgleich, der Ex-Ulmer Kai Luibrand traf nämlich nach einem Gewühl im Strafraum zum 2:2.

Illertissens Trainer freute sich darüber, kommentierte das Geschehen insgesamt:“Ein schöner Test, zwei gute Mannschaften und ein gutes Spiel. Man sah bei uns, dass noch nicht alles funktionierte, doch wir sind mitten in der Vorbereitung. Nach der Umstrukturierung im Kader hat man gemerkt, dass wir auf der Suche sind. Die Ergebnisse zuvor drückten nicht das aus, was uns auszeichnet, doch heute haben wir wieder einen Schritt in der Entwicklung gemacht. Auch Ulms Geschäftsführer Markus Thiele sprach, stellvertretend für den erkrankten Trainer Thomas Wörle von einem guten Test:“Die Jungs sind gut marschiert, wir sind zufrieden, wie das Spiel verlaufen ist. Schade, dass wir kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassierten, doch insgesamt können wir auf das Gebotene aufbauen.

FV Illertissen:Thiel, Zeller, Sakai, Maiolo, Kopf, Teranuma(68. Watanabe), Keckeisen(15. Kljajic), Mozler(68. Boyer), Estevez(46. Bergmiller), Gölz(79. Luibrand), Glessing(68. Dewein)

SSV Ulm 1846: Ortag, Reichert, Geyer(68. Petrovic), Beck(49. Mesias), Rochelt(78. Kundruweit), Jann, Guarino(78. Paul), Maier, Kiefer(68. Harres), Heilig, Klostermann