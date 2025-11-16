Newsletter
Rennradfahrer stirbt bei Unfall auf ST2057 bei Weilheim – Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagnachmittag, den 15. November 2025, ereignete sich auf der Staatsstraße ST2057 ein tragischer Verkehrsunfall, der ein Menschenleben forderte. Ein Rennrad-Fahrer, ein 59-jähriger Mann aus Peißenberg, kam bei dem Unfall ums Leben, als er mit einem Pkw kollidierte.

Unfallhergang auf der Staatsstraße ST2057

Gegen 14 Uhr war ein 71-jähriger Autofahrer aus Weilheim auf der ST2057 in Richtung Tankenrain unterwegs. Zur gleichen Zeit befand sich der später verunglückte Rennrad-Fahrer auf der gleichen Strecke und wollte nach links in eine Verbindungsstraße nach Oderding abbiegen. Der Radfahrer hatte sich bereits ordnungsgemäß in der Fahrbahnmitte eingeordnet, als er vom nachfolgenden Fahrzeug des 71-Jährigen frontal erfasst wurde. Der Zusammenprall war so heftig, dass der 59-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Ermittlungen und Unfallursache

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte eine mögliche Sichtbehinderung durch die tiefstehende Sonne zur Kollision beigetragen haben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3000 Euro. Die Unfallaufnahme vor Ort wurde von den Einsatzkräften des BRK, der freiwilligen Feuerwehr Weilheim und der Polizei unterstützt. Der Straßenabschnitt war bis 18.30 Uhr gesperrt, um eine Umleitung einzurichten und den Unfall zu untersuchen.

Rechtliche Maßnahmen und weitere Untersuchungen

Die Polizeiinspektion Weilheim hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den 71-jährigen Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten sowie die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge an.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

