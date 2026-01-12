Reservistenverband für Stationierung deutscher Soldaten auf Grönland

Um eine Übernahme durch die USA zu verhindern, schlägt der Präsident des Verbands der Reservisten der Bundeswehr, Patrick Sensburg, die Stationierung deutscher Soldaten auf Grönland vor.

Der “Bild” (Dienstagsausgabe) sagte Sensburg: “Wir müssen davon ausgehen, dass US-Präsident Trump mit Grönland Ernst macht. Europa muss daher viel stärker Präsenz auf Grönland zeigen. Wir müssen in kurzer Zeit zwei europäische Brigaden unter der Führung von Dänemark dorthin verlegen. Auch Deutschland wird hier besonders in der Pflicht stehen.”

Sensburg sagte, die Verlegung der Brigaden berge auch Chancen. So könnte die Bundeswehr Soldaten “neben der Gebirgs- und Winterkampfschule in Mittenwald auch in Grönland trainieren und ausbilden. Das wird Europa stärker zusammenschweißen”, erklärte Sensburg.