Rettung am letzten Spieltag? FC Memmingen benötigt einen Sieg gegen Türkgücü München

Der letzte Spieltag der Regionalliga Bayern: Der FC Memmingen muss bereits am Freitagabend (18.30 Uhr) bei Türkgücü München ran, weil am Samstag das Grünwalder Stadion von 1860 München belegt ist. Die Memminger Abstiegskonkurrenz spielt erst am Samstag und kennt somit das Vortages-Ergebnis. Um noch in eine Saisonverlängerung mit der Relegation zu rutschen oder vielleicht sogar noch direkten den Klassenerhalt zu schaffen, müsste für den FCM alles passen.

„Wir wollen mit einem Sieg den Druck weitergeben“, sagt Trainer Matthias Günes, „nach der Niederlage gegen Burghausen haben wir ansonsten nichts mehr in der eigenen Hand“.

Die Lage: Schlusslicht FC Memmingen (26 Punkte) muss gewinnen. Bei einer Niederlage ist der Abstieg besiegelt. Bei einem Sieg hängt es von den Ergebnissen von Buchbach (27 Punkte, gegen Aubstadt) und Bamberg (28 Punkte, gegen FC Bayern München II) ab. Beide Konkurrenten dürfen nicht gewinnen, um noch den 16. oder zumindest den vorletzten Tabellenplatz zu erreichen

Was wäre, wenn …: Weil sich der TSV Schwaben Augsburg noch nicht zur Regionalliga-Teilnahme geäußert hat (Frist bis Samstag, 14 Uhr), hat sich der Bayerische Fußball-Verband in Mehrheitsentscheidung mit den Vereinen auf die beiden möglichen – nicht gerade übersichtliche – Relegationsvarianten festgelegt.

Variante „Schwaben Augsburg steigt auf“: Es werden mindestens zwei Regionalliga-Plätze zwischen dem Tabellen-16. und 17. der Regionalliga und dem Zweitplatzierten der Bayernliga Nord ausgespielt. Bei einem Aufstieg von Meister Würzburger Kickers in die 3. Liga (entscheidet sich erst am 2. Juni) wären es sogar drei Plätze, aber die dann überflüssige Relegation wird in jedem Fall vorher ausgetragen. Der Modus: Drei Mannschaften – jeder gegen jeden, einmal zuhause, einmal auswärts und einmal spielfrei. Heimrechte und Reihenfolge der Partien werden am Samstagabend ausgelost. Die Spieltermine bereits am 21, 24. und 28. Mai.

Variante: „Schwaben Augsburg verweigert“: Alle drei Relegationsvereine (Regionalliga 15 und 16 sowie Bayernliga Nord 2.) sind für die Regionalliga qualifiziert. Der Regionalliga-17. und der Bayernliga-Nord-Dritte spielen in Hin- und Rückspiel (21./24. Mai) einen Sieger aus, der aber nur im Fall des Drittliga-Aufstiegs der Würzburger Kickers einen Regionalliga-Platz erhält.

Der letzte Punktspielgegner: Wegen Finanzproblemen ging im Winter ein Gros der Türkgücü-Spieler, unter anderem Maximilian Berwein und Sascha Hingerl nach Memmingen. Das Punktepolster war jedoch groß genug, um nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Auch wenn es zuletzt in Vilzing eine 0:7 Klatsche gab, sind stehen noch etliche gestandene Spieler zur Verfügung, die gegen Schalding-Heining zuvor mit 2.1 gewonnen haben. Noch im Kader sind die beiden Ex-Memminger Fadhel Mourou und Ikenna Ezeala. Ungeachtet der nicht gelösten Stadionfrage hat der Verein vom BFV die Zulassung für die kommende Regionalliga-Saison erhalten. Unbeantwortet blieb bislang die Frage, ob die von der FIFA im Januar verhängten Transfersperre bis 2026 noch gilt und damit eigentlich keine Spieler verpflichtet werden dürften. Für Aufsehen sorgte in dieser Woche ein ungewöhnlicher Aufruf von Türkgücü zu einem Sichtungstraining für das sich Probespieler gegen eine Gebühr von 299 Euro anmelden können.