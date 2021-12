Rettungswagen bei Unfall auf der B300 in Friedberg umgekippt – Zwei Personen schwerverletzt

Am Montag, 13.12.2021, gegen 19:05 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger Rettungssanitäter mit einem Rettungswagen die Augsburger Straße (B300) von Augsburg her kommend in Richtung Friedberg. Im Fahrzeug befanden sich eine 62-Jährige Notärztin, ein 23-Jähriger Rettungssanitäter, eine 19-Jährige Rettungssanitäterin und ein 64-Jähriger Patient, der in das Friedberger Krankenhaus verlegt werden sollte.

An der Einmündung zum Chippenham-Ring tastete sich der 24-Jährige unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich hinein, da die Lichtzeichenanlage in seine Fahrrichtung „rot“ zeigte. Die anderen Verkehrsteilnehmer im Bereich der weiträumigen Kreuzung erkannten den Rettungswagen und gewährten den vorgeschriebenen Vorrang. Ein 62-Jähriger, der mit einem Pkw der Marke Opel auf dem Chippenham-Ring in Richtung Norden unterwegs war, erkannte den Rettungswagen jedoch nicht und setzte seine Fahrt über die Kreuzung ungebremst fort. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge (wir berichteten mit einer Eilmeldung).

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Rettungswagen auf die Seite. Die Notärztin und der Patient wurden bei dem Unfall schwer verletzt, die drei Rettungssanitäter und der 62-

Jährige Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand nach einer ersten Schätzung Sachschaden von zusammen rund 32.000 EUR. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der Friedberger Polizei im Atem des 62-Jährigen Unfallverursachers Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief mit einem Wert von umgerechnet rund 0,4 Promille positiv. Zu Beweissicherung wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

Zur Unfallaufnahme war die Kreuzung bis 21:15 Uhr teilweise komplett gesperrt. 40 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Friedberg und Dasing sowie Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg unterstützten bei der Unfallaufnahme, der erforderlichen Verkehrsregelung und Räumung der Kreuzung. Zur Versorgung der Verletzten waren vor Ort sieben Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz.

