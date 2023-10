Reul erklärt AfD zu politischem Gegner

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die AfD zum politischen Gegner erklärt und sich von einer früheren Aussage des CDU-Parteivorsitzenden Friedrich Merz distanziert, der die Grünen als die politischen Gegner in der Bundesregierung bezeichnet hatte. „Als Minister in einer schwarz-grünen Regierung sage ich: Das ist für NRW nicht zutreffend“, sagte Reul der „Rheinischen Post“ (Samstagausgabe). In NRW laufe es gut mit Schwarz-Grün, „auch wenn wir mehr diskutieren als früher“, so der Landesinnenminister.

AfD-Logo (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

„Aber es hat auch was Gutes, man wird gezwungen, seine eigene Meinung noch mehr zu reflektieren“, sagte Reul. „Mein politischer Gegner ist die AfD.“ Mit Blick auf die Partei warb der CDU-Politiker für einen transparenten Politikstil. „Wir müssen Wahrheiten aussprechen, Probleme nicht vertuschen, Lösungen mit plausiblen Konzepten finden und den Leuten dann auch sagen: Das wird dauern, bis die Probleme gelöst sind“, sagte Reul. „Ich mache keine Heilsversprechen.“