Montag, Januar 12, 2026
1 Min.Lesezeit

Reul hält Helfer bei Sparkassen-Coup für wahrscheinlich

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach dem spektakulären Bankeinbruch bei einer Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen deutet nach Einschätzung von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) immer mehr auf ortskundige Hilfestellung für Täter hin. “Es finden sich, ganz vorsichtig gesprochen, ein paar Merkwürdigkeiten, die Hilfe für die Täter zumindest nicht unwahrscheinlich erscheinen lassen”, sagte Reul der “Westdeutschen Allgemeinen Zeitung” (Montagsausgabe).

Herbert Reul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Maskierte Männer seien nach bisherigen Erkenntnissen aus dem benachbarten Parkhaus in die Tiefgarage der Sparkasse gelangt und von dort ins Kellergeschoss. “Wie geht das?”, fragte Reul und beschrieb ein auffällig zielgerichtetes Vorgehen: “Sie nutzten dann eine nicht alarmgesicherte, augenscheinlich manipulierte Tür, um in einen Archivraum der Sparkasse zu gelangen. Sie setzten dort einen Kernbohrer genau an der richtigen Wand zum Tresorraum an und ließen von 3.256 Schließfächern viele ungeöffnet, von denen die meisten nicht belegt sind. Kann natürlich alles Zufall sein”, so der Minister.

Die Besondere Aufbauorganisation (BOA) im Polizeipräsidium Gelsenkirchen sei durch Experten aus ganz Nordrhein-Westfalen auf mittlerweile mehr als 100 Kräfte aufgestockt worden, sagte Reul der WAZ. Er bezeichnete die Ermittlungsarbeit als “Hochreck der Kriminalistik”. Die Polizei habe es mit einer “hochprofessionellen Bande” zu tun, die den Diebstahl penibel vorbereitet habe.

