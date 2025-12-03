Newsletter
Mittwoch, Dezember 3, 2025
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Reul verteidigt Pläne für verschärfte Maßnahmen in Stadien

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die von der Innenministerkonferenz geplante Verschärfung von Sicherheitsmaßnahmen in Fußball-Stadien verteidigt.

Reul Verteidigt Pläne Für Verschärfte Maßnahmen In StadienFans mit Pyrotechnik am 29.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

“Wir haben Stadion-Allianzen geschmiedet und zahlreiche Maßnahmen vorbereitet – und trotzdem erleben wir weiterhin Szenen wie am vergangenen Wochenende”, sagte er dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Mittwochausgabe). “In Bielefeld wurden beim Spiel gegen Münster Raketen vom Fanblock aufs Spielfeld geschossen. Dass einige Chaoten glauben, solche gefährlichen Aktionen seien die richtige Antwort auf die Diskussion über mögliche Sicherheitsverschärfungen, spricht Bände.”

Reul erklärte, er könne nicht verstehen, dass das in Teilen einfach hingenommen und dann auch noch als Fan-Kultur verkauft werde. “Deshalb muss jetzt endlich etwas passieren, denn die Vereine sind ihrer Verantwortung bislang nicht ausreichend nachgekommen”, so der CDU-Politiker. “Proteste gegen die Vorschläge für die Innenministerkonferenz sind völlig legitim, aber Pyrotechnik und offenes Feuer im Block sind die denkbar schlechtesten Argumente. Feuer und Fußball gehören nicht zusammen.”

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) will die Diskussion auf der Innenministerkonferenz abwarten. “Auch wir haben Probleme mit Gewalt im Stadion”, sagte er den Zeitungen. Er zeigte sich aber “skeptisch, ob der Weg der Personalisierung von Tickets zum Erfolg führt. Es gibt andere Maßnahmen, die vermutlich wirksamer sind.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

