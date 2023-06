Revancheangriff? | Angreifer wird beim Guntiafest Günzburg nach einer Schlägerei selbst angegangen

Am 24.06.2023, um 22.30 Uhr, griff ein junger Mann in Günzburg beim Guntiafest im Bereich des Stadtgrabens zwei andere junge Männer aus unbekannten Gründen an.

Einer der angegriffenen Männer wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Der Täter selbst wurde bei dieser Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt. Nachdem dieser Sachverhalt durch die Polizei aufgenommen wurde, wurde der Polizei eine größere Schlägerei im Bereich eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Günzburg gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Täter der vorangegangenen Körperverletzung dort von mehreren Personen, alles junge Männer, tätlich angegangen wurde. Von einem der Täter wurde der Herr mit dem Kopf gegen eine Metalltüre geschlagen und verletzt. Der Geschädigte konnte mit zwei Begleitern in das Foyer eines Kinos flüchten und verhindern, dass die Angreifer ins Kino gelangten.

Bis auf einen konnten alle der Angreifer beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen flüchten. Einer der geflüchteten Täter trug einen auffälligen roten Jogginganzug. Ein anderer geflüchteter Täter trug ein blau-gelb-gestreiftes T-Shirt. Es ist anzunehmen, dass diese Auseinandersetzung einen Bezug zu der vorangegangenen Auseinandersetzung am Stadtbach hat. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der PI Günzburg unter Tel. 08221/9190 zu melden.

