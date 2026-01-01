Newsletter
Rhein fordert nationalen Kraftakt für Erhalt des Sozialstaats

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert von den eingesetzten Reformkommissionen zu Rente, Gesundheit und Sozialstaat zügige und konkrete Ergebnisse und stimmt die Bevölkerung auf Einschnitte ein.

Boris Rhein (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die eingesetzten Reformkommissionen müssen zügig Ergebnisse vorlegen”, sagte Rhein der “Bild”. “Wir brauchen ein mutiges Reformpaket, um die Sozial- und Gesundheitsausgaben deutlich zu senken, die Finanzierung und Qualität der Pflege nachhaltig zu stärken und unser Rentensystem generationengerecht neu aufzustellen.”

Dabei gelte, so der CDU-Politiker: “Was keinem etwas abverlangt, ist nicht ambitioniert genug und wird nicht reichen. Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung, um wichtige Errungenschaften wie unseren Sozialstaat zu erhalten und auch für kommende Generationen zu sichern.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

