Dezember 21, 2025
Politik & Wirtschaft
Rhein hält Gesetz zur IP-Adressenspeicherung für “dringend nötig”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat das Gesetz zur IP-Adressenspeicherung, das in einem Referentenentwurf vorliegt, als “dringend nötig” bezeichnet.

Boris Rhein (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es ist richtig und dringend nötig, dass die Bundesregierung jetzt ein Gesetz auf den Weg bringt, mit dem Internetanbieter IP-Adressen künftig drei Monate lang speichern müssen”, sagte Rhein den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. “Denn ohne die Möglichkeit, IP-Adressen zu speichern, bleibt die Identität der Täter im digitalen Raum im Dunkeln.”

“Viele schreckliche Verbrechen bleiben unaufgeklärt, die Täter kommen straffrei davon. Für mich ist klar: Datenschutz darf kein Täterschutz sein. Kinderschänder haben kein Recht auf Datenschutz.” Rhein ist einer der stärksten Fürsprecher für eine IP-Adressenspeicherung und hatte sich in einer Bundesratsinitiative vehement für eine bessere Strafverfolgung im Netz eingesetzt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

