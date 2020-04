Rheinland-Pfalz: 28-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Auf einer Landesstraße in der Eifel ist in der Nacht zu Montag ein 28-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 02:00 Uhr auf der L 169 außerhalb der Ortslage Heimbach in Fahrtrichtung Hoppstädten, teilte die Polizei in Trier mit. Der zweite Pkw-Fahrer im Alter von 26 Jahren wurde leicht verletzt.

Krankenwagen, über dts Nachrichtenagentur

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten zunächst noch an. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Landesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.