Richter nach Köln? | FCA-Coach Herrlich erteilt Wechselgerüchten Absage

In den letzten Tagen kamen Gerüchte auf, die einen Wechsel von Marco Richter vom FC Augsburg zum 1.FC Köln ins Spiel brachten. Augsburgs Chef Trainer Heiko Herrlich erteilte diesen heute öffentlich eine Absage.

In der Sommerpause hatte der FC Augsburg den Vertrag mit dem langjährigen Kapitän Daniel Baier aufgelöst. Auch Linksverteidiger Philipp Max hat den Verein verlassen. Der Linksverteidiger wechselte in die Niederlande zum PSV Eindhoven.

In den letzten Tagen kammen nun Presseberichte über einen möglichen Wechsel eines weiteren Fixbausteins der Mannschaft auf. Nach über einstimmenden Meldungen beschäftigt sich der 1.FC Köln mit einer Verpflichtung von Marco Richter.

Diese Meldungen entkräftete FCA-Cheftrainer Heiko Herrlich in der heutigen Pressekonferenz nicht. Herrlich bekräftigte aber, dass er weiterhin mit dem Eigengewächs plant. Dies habe er auch dem 22-Jährigen so mitgeteilt. „Ich möchte ihn auf jeden Fall behalten, das habe ich auch so mit ihm besprochen.“, so Herrlich. Die Augsburger Fußballfans können nun also mit dem Verbleib des beliebten Offensivspielers rechnen, ein Wechsel scheint in diesem Sommer nicht anzustehen.