Richter-Treffer in der Nachspielzeit sichert dem FCA einen Punkt – Spiel von schwerer Verletzung überschattet

Der letzte Sieg des FC Augsburg ist auf den 31.Oktober datiert. Auch heute sollte sich daran nichts ändern. Gegen den bisherigen Tabellenletzten Schalke reichte es im eigenen Stadion nur zu einem 1:1. Das Spiel war nach der schweren Verletzung von Mark Uth zwischenzeitlich aber in den Hintergrund gerückt.

Das letzte Mal konnte der FC Augsburg am 31.Oktober gewinnen, bei Schalke 04 ist es noch länger her. 26 Spiele konnten die inzwischen vom früheren FCA-Trainer Manuel Baum gecoachten Königsblauen nicht gewinnen. Für beide Mannschaften galt deshalb heute: Verlieren verboten! Augsburg bekam aus diesem Grund von Heiko Herrlich eine extrem defensive Startaufstellung verordnet. Mit Gumny und Khedira rutschten zwei Spieler in die Startelf, die ihren Aufgabenbereich eher rund um den eigenen Strafraum sehen. Offensivspieler Gregoritsch und der in Hoffenheim extrem schwache Suchy flogen aus der ersten Elf.

Uths Verletzung überschattet das Spiel

Kaum hatte die Partie begonnen, waren all die Gedanken an Sieg und Niederlage für das erste ziemlich weit weg. Nach einem Zusammenprall von Uduokhai war Schalkes Uth auch noch gegen Khediras Fuß geprallt. Dem Offensivmann blieb sofort die Luft weg. Er blieb auf dem Rasen liegen und musste zehn Minuten lang von den Ärzten und Betreuern beider Teams versorgt werden, ehe er abtransportiert werden konnte (18.). Beide Spieler beteten noch auf dem Spielfeld für den Kollegen, es sah nicht gut aus. Uth musste vor dem Stadion noch zwanzig Minuten notärztlich versorgt werden, bevor er in die Uniklinik transportiert werden konnte. Er war aber ansprechbar. Als wenig später auch Boujellab nach einem Zusammenstoß mit Uduokhai liegen geblieben war, schien wieder alles gegen den Tabellenletzten zu laufen. Als es dann endlich wieder um Fußball gehen konnte stand es auch schon 1:0 für den FCA. Caligiuri hatte einen Freistoß aus rund 30 Metern in den Strafraum und vorbei an allen Mann hinein ins Tor getreten (32.). Serdar hatte die Kugel noch minimal und damit für Fährmann unhaltbar abgefälscht. Wie es nicht nur aufgrund der Ereignisse der ersten Spielminuten zu erwarten war, sollte sich in der Folge ein komplett zerfahrenes Spiel entwickeln. Beide Mannschaften taten sich unglaublich schwer ordentliche Angriffe herauszuspielen.

Schalke schnuppert am Sieg

Schon vor der Pause hatten die Gäste mehr Spielanteile, dies sollte sich nach dem Seitenwechsel nicht ändern. Im Gegenteil. Nach einem schlampigen Rückpass von Gruezo konnte Rama mehr oder weniger alleine vor Gikiewicz den Ball zum nicht unverdienten Ausgleich ins Netz lupfen. Als wenig später FCA-Angreifer Niederlechner mit einer zweifelhaften gelb-roten Karte in die Kabine geschickt wurde, tat sich Augsburg noch schwerer.

Für Schalke ergaben sich Räume, die die Knappen zu nützen wussten. Nach einem schnellen Spielzug über Stambouli und Serdar kam der Ball zu Boujellab, der Augsburgs Schlussmann keine Abwehrchance ließ. Vor der Partie hatte Herrlich vor dem schnellen Umschaltspiel von S04 gewarnt, jetzt hatten sie diese Waffe eingesetzt. Der FCA war gegen das Schlusslicht in Rückstand geraten, noch blieben aber knappe 30 Minuten um mit zehn Mann hier noch etwas Zählbares zu holen. Doch das Augsburger Spiel ließ auch in der zweiten Halbzeit wieder viele Wünsche offen. Bei den Gegentoren leistete man sich defensive Aussetzer, nach vorne fehlten wieder einmal die zündenden Ideen, ging es einmal schnell und zielstrebig nach vorne ließ man beste Chancen aus. Der früherer Stürmer Herrlich setzte deshalb alles auf eine Karte und verstärkte mit der Hereinnahme Richter, Finnbogason und Gregoritsch die Offensive.

Die beste Gelegenheit hatte allerdings ein Defensivspieler. Khedira ließ die Ausgleichschance allerdings aus, als er den Ball aus sieben Metern neben das freie Tor schob (74). Als schon jeder an den ersten Sieg der Schalker nach Monaten ohne Dreier gedacht hatte, war Richter zu stelle. In der dritten Minute der Nachspielzeit wuchtete er den Ball aus kurzer Distanz zum späten 2:2 in die Maschen.

Augsburg-Trainer jubelt über Punkt – Schalke 27 Spiele ohne Sieg

Insgesamt war es aber auch heute zu wenig, was die Schwaben anzubieten hatten. Dem Spiel nach vorne fehlte jede Kreativität, dazu fehlt vor dem Tor über weite Strecken die Durchschlagskraft. Am Ende aber bejubelte Augsburgs Trainer Heiko Herrlich den Punktgewinn wie einen Sieg, während Schalke seit nun 27 Spielen auf einen Sieg wartet. Bitter für die Königsblauen, für die heute ein Erfolgserlebnis drin gewesen wäre.

FC Augsburg: Gikiewicz – Gumny (71. Finnbogason) , Gouweleeuw , Uduokhai , Framberger – Gruezo (71.Gregoritsch) , Strobl (59.Richter/ 95.Oxford) , Khedira , Caligiuri , Vargas – Niederlechner

Schalke 04: Fährmann – Kabak , Stambouli , Sané – Schöpf , Mascarell , Serdar , Oczipka , Raman (82.Skrzybski), Boujellab – Uth (19. Bozdogan/89.Nastasic)

Tore: 1:0 Serdar (32./Eigentor), 1:1 Raman (52.), 1:2 Boujellab (61.), 2:2 Richter (93.)

Gelbe Karten: Niederlechner, Khedira | Sané, Fährmann

Gelb-Rote-Karte: Niederlechner (53.)

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Zuschauer: keine Zuschauer erlaubt