Am frühen Sonntagabend ereignete sich in Mering ein Unfall.



Kurz vor 17 Uhr ereignete sich am Parkplatz der Tankstelle in der Augsburger Straße in Mering ein Unfall. Genaue Informationen liegen zur Stunde noch nicht vor. Wir berichten nach.

Aufgrund falscher Angaben eines freien Journalisten waren in einem Vorbeitrag zu diesem Unfall falsche Informationen enthalten.

Wir entschuldigen uns bei allen Betroffenen und unseren Lesern, dies ist nicht unser eigener Anspruch.