Heute früh wurde der Polizei kurz vor 06:00 Uhr der Brand eines Wohnhauses in der Lindlstraße in Ried gemeldet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde in diesem Fall auch eine Warnung über die NINA Warn-App versandt. Das Feuer konnte durch die alarmierten Feuerwehren gegen 08:40 Uhr gelöscht werden.

Bei der anschließenden Begehung des Hauses durch die Feuerwehr konnte eine tote Person in dem Haus festgestellt werden. Bei der Person handelt es sich um die 63-jährige Bewohnerin des Hauses. Der Brand entstand ersten Ermittlungen nach im unteren Bereich des Hauses.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen. Angaben zu den Todesumständen der Bewohnerin, sowie zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden können aktuell noch nicht gemacht werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Ried, Mering, Bachern, Eismannsberg, Hörmansberg und Baindlkirchen waren mit insgesamt circa 110 Einsatzkräften vor Ort. Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

