Riesenjubel beim FCA-Nachwuchs – A-Junioren sind Meister der Bundesliga Süd/Südwest

Riesenjubel beim FCA-Nachwuchs: Die U19 des FC Augsburg ist Meister der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest! Am Samstagnachmittag krönte die Mannschaft von Trainer Alexander Frankenberger mit einem 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim ihre starke Saison 2021/22 und feiert den Gewinn der Staffelmeisterschaft.

Durch diesen Erfolg darf die U19 erstmals seit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1993 bzw. des DFB-Jugendpokalsieges 1995 von einem nationalen Titel träumen. In zwei Halbfinalspielen kämpft der FC Augsburg nun um den Einzug ins Endspiel um die Deutsche Meisterschaft und darf dabei auf der großen Bühne ran: Das Hinspiel gegen Hertha BSC (Meister der Staffel Nord/Nordost) findet am Freitag, 6. Mai, (16.00 Uhr) in Augsburg statt. Die Partie wird in der WWK ARENA ausgetragen.

Für das Halbfinal-Spiel in Augsburg, bei dem der FCA die Veranstaltungsrechte hat, lädt der FCA seine Dauerkartenbesitzer und Vereinsmitglieder kostenfrei ein. Im Online-Ticketshop können sich Jahreskarteninhaber und Mitglieder ab Montag, 2. Mai, (12.00 Uhr) diese Tickets kostenfrei buchen.

Darüber hinaus erhalten auch alle Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren in Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson freien Eintritt, müssen aber ebenfalls ein kostenloses Ticket buchen, um Einlass in die WWK ARENA zu erhalten.

Alle anderen Fans können Karten im Sitzplatzbereich für 5 Euro und im Stehplatzbereich für 3 Euro erwerben. Darüber hinaus verzichtet der FCA an diesem Spieltag auf eine Parkgebühr, so dass die Parkplätze an der WWK ARENA nach Verfügbarkeit kostenlos genutzt werden können.

„Wir wollen unserer U19 einen tollen Rahmen bieten. Daher hoffen wir, dass viele Zuschauer in die WWK ARENA kommen, für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen und damit die Mannschaft diese erfolgreiche Saison krönen kann“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.

Das Halbfinal-Rückspiel bestreitet der FCA am Samstag, 14. Mai, (11.00 Uhr) in Berlin. Ein mögliches Finale um die Deutsche Meisterschaft, bei dem die Veranstaltungsrechte beim DFB liegen, würde am Samstag, 29. Mai, (13.00 Uhr) nach aktuellem Stand ebenfalls in der WWK ARENA stattfinden. In dieser Partie könnten die Fuggerstädter auf die U19 von Borussia Dortmund oder Schalke 04 treffen.

Der Süden der WWK ARENA (Blöcke D-Y) wird geschlossen bleiben. Daher können Jahreskarteninhabern nicht die persönlichen Stammplätze reserviert werden. Dauerkartenbesitzer können aber in der Anzahl Ihrer Dauerkarten-Abonnements Freikarten buchen, Vereinsmitglieder eine Freikarte je Mitglied.

Neben dem Online-Ticketshop sowie über die FCA-App gibt es auch die Möglichkeit, Karten über die Ticket-Hotline 01803-019070 (Montag bis Freitag: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 0,09 €/min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/min.) zu kaufen. Als stationärer Verkauf steht während der Woche das FCA-Service-Center an der WWK ARENA sowie am Spieltag die Tageskasse zur Verfügung. Tickets sind wie gewohnt bis Spielbeginn über den Online-Ticketshop erhältlich und werden als Print@home-Tickets ausgestellt bzw. können mobil über die neue FCA-App genutzt werden