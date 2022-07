Rishi Sunak Im Rennen Um Johnson Nachfolge Weiter Vorne

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Großbritanniens Premier Boris Johnson geht Rishi Sunak auch aus der zweiten Abstimmungsrunde der Konservativen-Fraktion als Gewinner hervor. Der ehemalige Finanzminister erhielt 101 Stimmen bei dem Verfahren.

Dahinter folgen Handelsstaatssekretärin Penny Mordaunt mit 83, Außenministerin Liz Truss mit 64, die Abgeordnete Kemi Badenoch mit 49 und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Tom Tugendhat, mit 32. Chefjustiziarin Suella Braverman erhielt nur 27 Stimmen bei der Wahl und schied aus der Kandidatensuche aus. Die „Torys“ führen den Wettbewerb auf eine Art und Weise durch, die an Casting-Shows im Fernsehen erinnert. Auch in der zweiten Runde musste ein Kandidat mindestens 30 Stimmen aus der Tory-Fraktion bekommen. Am Montag ist eine weitere Abstimmungsrunde geplant.

Die beiden letzten Kandidaten sollen sich im Sommer einem weiteren Auswahlprozess der Parteimitglieder stellen, bis der Nachfolger für Johnson dann wahrscheinlich am 5. September gekürt wird. Johnson hatte seinen Rückzug erklärt, nachdem er wegen einer Serie von Skandalen immer stärker unter Druck geraten war. Zunächst ging es um Partys im Regierungssitz während des Corona-Lockdowns, später darum, dass Johnson einen Abgeordneten beförderte, obwohl er schon seit Jahren von Vorwürfen sexueller Belästigung gegen diesen Mann wusste und dies zunächst abstritt.

Foto: Downing Street 10, über dts Nachrichtenagentur