Das Robert-Koch-Institut hat die Niederlande seit dem 18. Juli 2021 als Risikogebiet eingestuft. Es wird von Reisen in das Land abgeraten. Viele lassen sich davon nicht abschrecken. Denn das Einreisen in die Niederlande ist nicht verboten und auch an keine großen Regeln gebunden. Es gibt dennoch ein paar kleine Dinge, die man beachten sollte.