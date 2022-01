RKI-Inzidenz für Augsburg aktuell nicht aussagekräftig -Höherer Wert erwartet

Das RKI meldet für Augsburg aktuell eine Inzidenz von 909,3, ein Wert der deutlich zu niedrig ist. Nach Angaben der Stadt wird nach Bearbeitung der aktuellen Fälle ein deutlich höherer Wert erwartet.

Die Stadt Augsburg meldet 546 neue Covid-19-Fälle in den vergangenen 24 Stunden.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 41.155 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 35.316 Personen gelten als genesen, 5.278 sind aktuell infiziert, 561 Personen sind verstorben.

Bei den verstorbenen Personen, die dem Gesundheitsamt in den vergangenen Tagen gemeldet wurden, handelt es sich um zwei Patientinnen der Jahrgänge 1932 und 1942 sowie einen Patienten des Jahrgangs 1936.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch- Institut (RKI) aktuell bei 909,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes kommt es aufgrund der hohen Anzahl an Fallmeldungen aktuell zu Verzögerungen bei der Erfassung, Meldung und Darstellung der Infektionszahlen beim RKI. Das heißt, es wird zu einem enormen Zuwachs bei der 7-Tage-Inzidenz in den nächsten Tagen kommen, sobald die Zahlen des RKI wieder den aktuellen Stand korrekt abbilden.