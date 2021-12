RKI meldet 10100 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz sinkt auf 220,7 | Region Augsburg im Überblick

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Sonntagmorgen vorläufig 10.100 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 66 Prozent oder 19.248 Fälle weniger als am Sonntagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz sank laut RKI-Angaben von gestern 242,9 auf heute 220,7 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.

Mann mit Atemschutzmaske, über dts Nachrichtenagentur

Wegen der Weihnachtsfeiertage sind die Zahlen aber nur eingeschränkt mit der Vorwoche vergleichbar. Insgesamt geht das Institut laut der vorläufigen Zahlen derzeit von rund 767.500 aktiven Corona-Fällen mit Nachweis aus, das sind etwa 164.400 weniger als vor einer Woche. Außerdem meldete das RKI nun 88 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus.

Innerhalb der letzten sieben Tage waren es 2.131 Todesfälle, entsprechend durchschnittlich 304 Todesfällen pro Tag (Vortag: 318). Damit liegt die Zahl der Todesfälle nun bei 110.364. Insgesamt wurden bislang 6,99 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Da es sich für den heutigen Tag um vorläufige Zahlen handelt, könnten diese später noch vom RKI korrigiert werden.

„Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.“ so der Hinweis des Instituts.

Das Robert-Koch-Institut gibt für Bayern 2.083 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 210,7 192,7 (gestern 210,7) an.

Die Region Augsburg im Überblick

Augsburg Stadt : Inzidenz 160,6 (gestern 125,7) , 122 von 144 Intensivbetten belegt (85,91% belegt). Seit Beginn der Aufzeichnung wurden 32.605 Infektionen festgestellt, davon in den letzten 7 Tagen 475



: Inzidenz (gestern , Augsburg-Land : Inzidenz 209,8 (gestern 241,1) | 9 von 13 Intensivbetten belegt (69,23% belegt) | 23.673 gesamt, 537/7 Tage



: Inzidenz Aichach-Friedberg: Inzidenz 175,5 (gestern 222,2 ) | 15 von 15 Intensivbetten belegt (100% belegt) | 11.207 gesamt, 237/7 Tage



Es ist möglich, dass es in den kommenden Stunden zu einem Update der Zahlen durch die Stadt bzw. die Landratsämter kommt.



Quellen: RKI/ DIVI (Intensivbetten Stand 24.12. 12:15)

dts/pa