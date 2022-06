Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montagmorgen 5.378 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 59,3 Prozent oder 2.002 Fälle mehr als am Montagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz sank laut RKI-Angaben leicht von gestern 333,7 auf heute 331,8 neue Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Positiver Corona-Test, über dts Nachrichtenagentur

Dass die Zahl der neuen Fälle gegenüber der Vorwoche steigt, der Inzidenzwert aber gleichzeitig sinkt, ist nur möglich, weil das RKI aktuell Nachmeldungen aus früheren Zeiträumen hat, die in die Inzidenzwertberechnung nicht mehr eingehen. Bei den Fallzahlen ist zu beachten, dass lediglich aus Nordrhein-Westfalen, Bremen und Schleswig-Holstein neue Daten gemeldet wurden. Insgesamt geht das Institut derzeit von rund 729.500 aktiven Corona-Fällen mit Nachweis aus, das sind etwa 3.600 weniger als vor einer Woche.

Die Dunkelziffer ist unbekannt. Außerdem meldete das RKI einen weiteren Todesfall binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus. Auf den Intensivstationen wurden unterdessen am Montagmorgen 613 Covid-19-Patienten intensiv behandelt. Am Sonntagmittag waren es 622.