RKI meldet 5.608 Corona-Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montagmorgen 5.608 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 16,7 Prozent oder 1.121 Fälle weniger als am Montagmorgen vor einer Woche, als 6.729 Neuinfektionen binnen eines Tages offiziell veröffentlicht worden waren. Dabei ist allerdings zu beachten, dass aus Sachsen-Anhalt diesmal keine Daten übermittelt wurden.

Corona-Hinweisschild, über dts Nachrichtenagentur

Unterdessen meldete das RKI nun 175 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus. Innerhalb der letzten sieben Tage waren es 5.033 Todesfälle, entsprechend durchschnittlich 719 Todesfällen pro Tag. Am Vortag lag dieser Wert bei durchschnittlich 725 Corona-Toten innerhalb der letzten sieben Tage. Auf den Intensivstationen wurden unterdessen am frühen Montagmorgen 4.345 Covid-19-Patienten intensiv behandelt. Am Sonntagmittag waren es drei mehr.