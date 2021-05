RKI meldet Augsburg-Inzidenz weiter unter 100

Die Stadt Augsburg meldet 62 neue Covid-19-Fälle, davon 45 Fälle mit Meldedatum Mittwoch, 19. Mai., 15 weitere Fälle mit Meldedatum Dienstag, 18. Mai, sowie je ein weiterer Fall mit Meldedatum Montag, 17. Mai, und Freitag, 14. Mai.

Auch wurden dem Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle gemeldet

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 17.694 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 16.556 Personen gelten als genesen, 743 sind aktuell infiziert, 395 Personen sind verstorben.

Bei den beiden Todesfällen, die dem Gesundheitsamt am

19. Mai gemeldet wurden, handelt es sich um zwei männliche Patienten der Jahrgänge 1956 und 1938.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 95,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 101,0.

Mit dem heutigen RKI-Inzidenzwert liegt die Stadt Augsburg den zweiten Tag in Folge unter 100. Wird dieser Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, treten am übernächsten darauf folgenden Tag die in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung beschriebenen Lockerungen in Kraft, beispielsweise Click & Meet (Einkaufen mit Termin) ohne negativen Test. Tags darauf können weitere, in der Allgemeinverfügung der Stadt Augsburg beschriebene Öffnungsschritte umgesetzt werden, beispielsweise bei der Außengastronomie.