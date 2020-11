RKI sieht „Stabilisierung“ der Infektionszahlen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) konstatiert eine Stabilisierung der Infektionszahlen. „Sie steigen nicht mehr“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag. Ob dies eine Trendwende sei, müsse man aber noch abwarten.

Robert-Koch-Institut, über dts Nachrichtenagentur

„Wir denken, dass man an den Zahlen sehen kann, dass die Maßnahmen greifen“, hieß es. Das RKI hatte am Morgen 22.609 neue Fälle gemeldet, das waren rund drei Prozent mehr als am Donnerstag sieben Tage zuvor. Auf die Woche gesehen lägen die Werte aber in etwa auf dem gleichen Niveau wie in der Vorwoche.

Insgesamt seien diese Zahlen aber immer noch „viel zu hoch“, sagte Wieler.