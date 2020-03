Robert-Koch-Institut bestätigt 847 Coronavirus-Fälle

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntagmorgen 847 Coronavirus-Infektionen in Deutschland bestätigt. Es könne dabei zu Abweichungen zu den Angaben der betroffenen Bundesländer kommen, da ausschließlich Fälle berücksichtigt seien, die über den Meldeweg oder offizielle Quellen mitgeteilt wurden, so die Behörde. Eine eigene Erhebung der dts Nachrichtenagentur zeigt tatsächlich, dass die lokalen Behörden in Deutschland bis Sonntagmorgen insgesamt schon 920 bestätigte Infektionen erfasst haben.

Robert-Koch-Institut, über dts Nachrichtenagentur

Nach den RKI-Zahlen stieg die Zahl der Infektionen gegenüber der Meldung vom Samstagmorgen um 163 Fälle, eine Zunahme von 23,8 Prozent innerhalb eines Tages. Weltweit wurden bisher über 106.000 Fälle gemeldet, davon alleine fast 81.000 in China.