Rock on! | Der „Sommer am Kiez“ startet mit „Dritte Wahl“ und „Massendefekt“ durch

Es war ein fulminanter Start in das diesjährige „Sommer am Kiez“-Open Air im Augsburger Gaswerk. Über 600 Musikfans feierten mit „Massendefekt“ und „Dritte Wahl“ einen gelungenen Musikabend.

Über 600 Musik-Fans waren am Freitagabend in das Augsburger Gaswerk gekommen, es war endlich wieder Zeit für Punkrock live. Und wie! Nachdem Localhero General Seckler auf der Nebenbühne den „Sommer am Kiez“ eröffnet hatte, ging es vor dem Gaskessel rund. „Massendefekt“, die schon für AC/DC und die Toten Hosen als Vorgruppe auf der Bühne standen, heizten auch in Augsburg mächtig ein. Für die Jungs aus Meerbusch bei Düsseldorf war das Konzert so etwas wie das Warm Up für die eigene Tour zum im letzten Jahr erschienenen Album „Zurück ins Licht“.

Die Stimmung war großartig und kochte noch weiter, als endlich die Headliner auf die Bühne kamen. „Dritte Wahl“ aus Rostock waren zum wiederholten Male zum „Sommer am Kiez“ angereist, viele der Besucher waren wegen ihnen gekommen und sie wurden nicht enttäuscht. Auch wenn Bassist Stefan Ladwig Probleme mit den Stimmbändern hatte, gaben die Rostocker Vollgas. Die Combo um Gunnar Schroeder präsentierten einen bunten Mix an neuen Hits, aber natürlich durften auch die „Klassiker, wie „Fliegen“ durften nicht fehlen.

Ein gelungener Auftakt in die Konzertreihe, die bereits heute mit einem weiteren Abend mit „Dritte Wahl“, die natürlich ein verändertes Set-Up spielen werden, weitergehen wird. Als zweite Band wird ZSK durchstarten. Rock on, der Sommer am Kiez ist zurück. Endlich!

Die weiteren Konzerte: