Rocklegende Alice Cooper erobert Platz eins der Album-Charts

Die US-Rocklegende Alice Cooper steht mit seinem neuen Album „Detroit Stories“ erstmals an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf dem zweiten Platz steigt der Schlagersänger Nino de Angelo mit seinem Album „Gesegnet und Verflucht“ ebenfalls neu ein.

Radio, über dts Nachrichtenagentur

Das Album „For Those That Wish To Exist“ der britischen Metalcore-Band Architects belegt ebenfalls als Neueinsteiger Platz drei. Die deutschen Single-Charts werden diese Woche von Tiktok-Star Nathan Evans angeführt, der mit „Wellerman“ von Platz zwei an die Spitze klettert. Bausa & Apache 207 rutschen von ganz oben auf den zweiten Rang.

Auf dem dritten Platz steigen die 187 Straßenbande & Gzuz und ihrem Song „Keiner kann mich ficken“ neu ein. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.