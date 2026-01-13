Newsletter
Dienstag, Januar 13, 2026
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Röttgen fordert mehr Unterstützung für iranische Opposition

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Unionsfraktionsvize Norbert Röttgen fordert mehr Unterstützung für die Opposition im Iran.

Norbert Röttgen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir müssen den mutigen Menschen im Iran klar und sichtbar unsere Solidarität signalisieren”, sagte Röttgen dem Nachrichtenportal T-Online. “Präsident Trump hat mit Strafzöllen reagiert – Europa kann und muss mehr tun. Härtere Sanktionen und die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation wären ein klares Zeichen der Unterstützung für die iranische Bevölkerung.”

Röttgen sagte: “Das Regime im Iran ist am Ende. Es hält sich nur noch durch Brutalität und Gewalt an der Macht.” Für die Iraner sei dies ein historischer Moment, sich vom Mullah-Regime zu befreien.

