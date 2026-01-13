Röttgen fordert mehr Unterstützung für iranische Opposition

Unionsfraktionsvize Norbert Röttgen fordert mehr Unterstützung für die Opposition im Iran.

“Wir müssen den mutigen Menschen im Iran klar und sichtbar unsere Solidarität signalisieren”, sagte Röttgen dem Nachrichtenportal T-Online. “Präsident Trump hat mit Strafzöllen reagiert – Europa kann und muss mehr tun. Härtere Sanktionen und die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation wären ein klares Zeichen der Unterstützung für die iranische Bevölkerung.”

Röttgen sagte: “Das Regime im Iran ist am Ende. Es hält sich nur noch durch Brutalität und Gewalt an der Macht.” Für die Iraner sei dies ein historischer Moment, sich vom Mullah-Regime zu befreien.