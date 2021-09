In den späten Stunden des Donnerstagabends (02.09.201) ist die Entscheidung gefallen. Die Suche nach den Vermissten nach der Wohnhausexplosion im oberbayerischen Rohrbach wird für die Nacht eingestellt. Zu gefährlich ist die Situation für die Einsatzkräfte, wenn sie mit schwerem Gerät weiter Trümmerteile abtragen – das massiv beschädigte nebenstehende Gebäude droht dann einzustürzen. Das THW stellt einen Bauzaun um den betroffenen Bereich auf und die Polizei bewacht in der Nacht den Tatort.

Weitergehen soll die Suche nach den beiden Vermissten am Freitagmorgen (03.09.2021) ab 8 Uhr. Dann ist auch der Einsatz von speziellen Spürhunden geplant, die am Donnerstag nicht zur Verfügung standen. Auch das Abtragen von Trümmerteilen soll weiter gehen. Was, wann und in welcher Reihenfolge geschehen wird, wird wohl die erste Einsatzbesprechung des Freitags zeigen. Sicher ist nur: Die Ermittlungen zur Ursache und zum Zusammenhang mit dem Unfall auf der B300 am Donnerstag laufen auch Hochtouren weiter.

Bislang gibt es am frühen Freitagvormittag noch keine weiteren Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung, wie Pressesprecherin Nadine Heinz auf Nachfrage mitteilt. „Also vorrangiges Ziel wäre jetzt heute erst einmal, dass man diese Örtlichkeit begehbar machen kann, für die Kräfte der Kriminalpolizei Ingolstadt, die die Ursache dieser Explosion erforschen müssen“, so Heinz weiter. Des Weiteren ist der Einsatz von zwei Leichenspürhunden und einem Brandmittelspürhund geplant. Die Sicherheit für alle geht jedoch vor, denn das Nebengebäude ist stark einsturzgefährdet. „Dann muss man immer wieder jetzt abwägen, Stück für Stück, wie da der aktuelle Sachstand ist. Man muss eventuell das Haus sogar einreißen, weil es sonst einfach nicht sicher für alle Beteiligten ist“, erklärt die Pressesprecherin.