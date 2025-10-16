Roland Kaiser erschüttert von Jack Whites Einsamkeit

Schlagerstar Roland Kaiser trauert um den Komponisten und Produzenten Jack White. “Jack White und ich haben miteinander gearbeitet. Und ich habe diesen sehr erfolgreichen Mann respektiert”, sagte Kaiser dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” für deren Freitagausgaben.

Roland Kaiser (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die letzten zwei, drei Wochen waren ja voll mit Nachrichten über die Trennung von seiner Frau. Dass er jetzt so einsam stirbt, hat mich schon sehr traurig gemacht.” White hatte unter anderem “Alles ist möglich” produziert, das erste Roland-Kaiser-Album nach dessen Lungentransplantation im Jahr 2011.

Kaiser ereilte die Nachricht vom Tod des Schlagerkomponisten und -produzenten Jack White am Donnerstag in seiner Heimatstadt Münster, wo am Mittwoch der Jubiläumsfilm “50 Jahre Roland Kaiser. Ein Leben für die Musik” Weltpremiere feierte. Der Film, in dessen Mittelpunkt ein Stadionkonzert von Kaiser und seiner 16-köpfigen Band in der Leipziger Red Bull Arena steht, ist ab 21. Oktober in den Kinos zu sehen, und soll Anfang des nächsten Jahres ins Programm von Sky und des Sky-Streamingdienstes Wow kommen.