Seit mittlerweile fünf Dekaden prägt Roland Kaiser die deutsche Musiklandschaft wie kaum ein Zweiter. Ein Zeitraum, der sich nur in Superlativen bemessen lässt: Mehr als 90 Millionen verkaufte Tonträger, zahllose Auszeichnungen und Ehrungen (u.a. das Bundesverdienstkreuz) und unzählige ausverkaufte Konzerte. Alleine in diesem Jahr hat der Ausnahmekünstler schon über 300.000 Zuschauern bei seinen Live-Konzerten begrüßt.

Dabei gelingt es dem charismatischen Sänger und Musiker mühelos, ein generationsübergreifendes Millionenpublikum mit seiner herzlichen und geerdeten Art zu faszinieren. So auch mit seinem brandneuen Studioalbum „Perspektiven“ (VÖ: 02.09.2022), mit dem Roland Kaiser in seinem Jubiläumsjahr nun seit über 40 Jahren erstmals wieder an der Spitze der Offiziellen Deutschen Albumcharts steht. Nach „Dich zu lieben“ im September 1981, ist es erst das zweite Album des Künstlers, dass diese Top-Platzierung erreicht.

Mit seinem 2019 veröffentlichten Longplayer „Alles oder Dich“ enterte Roland Kaiser den 2. Platz der Charts in Deutschland und Österreich und wurde im Anschluss mit einem Gold- sowie einem Platin-Award gekürt. Ein Erfolg, an den der gebürtige Berliner im vergangenen Jahr mit seinem Coveralbum „Weihnachtszeit“ (#3 der Charts) anschloss. Nun folgt mit seinem 30. Studioalbum „Perspektiven“ der Sprung abermals nach ganz oben.

„Es macht mich dankbar und ehrt mich, dass ich auch über 40 Jahre nach meiner ersten Eins in den Albumcharts auch heute noch so viele Menschen mit meiner Musik bewegen kann. Dieser Erfolg ist nicht alleine entstanden, sondern eine absolute Team-Leistung und ich freue mich, dass die gemeinsame, harte Arbeit in den vergangenen Monaten mit dieser Chartplatzierung belohnt wurde“, so Roland Kaiser.

Gemeinsam mit dem Künstler freuen sich auch Markus Hartmann (Vice President Ariola & RCA) und das gesamtes Label-Team – ist „Perspektiven“ doch die erste Veröffentlichung seit der Rückkehr von Roland Kaiser zum traditionsreichsten deutschen Sony Music Label Ariola: „Niemand hat diese #1 mehr verdient. Alle Ehre dem Kaiser.“

Roland Kaisers 30. Studioalbum „Perspektiven“ erschien am 2. September 2022. Neben der Standard Version mit 12 Songs, ist das Album auch als limitierte Deluxe Edition (inkl. 3 Bonustracks, Wackelbildcover und hochwertigem Lanyard mit Tickethalter), limitiertes Fotobuch (inkl. 3 Bonustracks) mit spannenden Einblicken aus 70 Jahren Roland Kaiser sowie nachgelagert als farbige Doppel-Vinyl (zum 21. Oktober 2022) erhältlich.