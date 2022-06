Am 23.06.22, 16.00 Uhr, wartete ein 91-jähriger Mann mit seinem Krankenfahrstuhl in der Augsburger Straße in Gersthofen auf Höhe des dortigen Drogeriemarktes.

Ein 51-Jähriger Lkw Fahrer befuhr die Augsburger Straße in südlicher Richtung.

Der 91-Jährige überquerte die Fahrbahn mit seinem Krankenfahrstuhl und wird dabei vom Lkw touchiert.

Hierbei wurde der Rollstuhlfahrer leicht verletzt mit dem RTW in die Uniklinik Augsburg verbracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt 6000€, der Krankenfahrstuhl wurde komplett zerstört und der Lkw musste mittels Abschleppdienst geborgen werden.

