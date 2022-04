Ronaldo meldet Tod eines Babys

Cristiano Ronaldo, der mit seiner Frau Georgina Rodríguez Zwillinge erwartete, hat offenbar ein Baby verloren. Das zweite Kind ist dem Vernehmen nach wohlauf. „In tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Babys bekannt“, schrieb Ronaldo am Montagabend auf Instragram.

Cristiano Ronaldo (Portugisische Nationalmannschaft), Pressefoto Ulmer/Markus Ulmer, über dts Nachrichtenagentur

„Nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben“, so Ronaldo weiter. „Wir sind am Boden zerstört und bitten um Privatsphäre in dieser sehr schwierigen Zeit.“ An das tote Baby gerichtet schließen sie: „Unser Junge, du bist unser Engel. Wir werden dich für immer lieben.“

Ronaldo hat bereits vier Kinder.