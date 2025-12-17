Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
Rosa von Praunheim ist tot

Von DTS Nachrichtenagentur

Der Filmemacher und Aktivist Rosa von Praunheim ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren.

Rosa Von Praunheim Ist Tot
Rosa von Praunheim (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Von Praunheim galt einerseits als öffentlicher Wegbereiter und Mitbegründer der politischen Schwulen- und Lesbenbewegung in Deutschland, andererseits aber auch als einer der wichtigsten Vertreter des Neuen Deutschen Films. Über einen Zeitraum von mehr als einem halben Jahrhundert drehte er über 150 Kurz- und Langfilme, oft mit queeren Sujets. Mit seinem Film “Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt” von 1971 sorgte er für Aufregung und stieß eine gesellschaftliche Debatte an.

Nach der Streichung des Strafgesetzbuch-Paragraphen 175 im Jahr 1994, der ursprünglich sexuelle Handlungen zwischen Männern kriminalisierte, zog sich von Praunheim zunehmend aus der öffentlichen Debatte zurück und konzentrierte sich auf die Filmarbeit. Unter anderem erhielt er 1979 den Deutschen Filmpreis für “Tally Brown, New York” oder in 2012 den Grimme-Preis für den Dokumentarfilm “Die Jungs vom Bahnhof Zoo”. 2015 wurde von Praunheim mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Erst vor wenigen Tagen hatten von Praunheim und sein langjähriger Lebensgefährte Oliver Sechting sich das Jawort gegeben. Von Praunheim schrieb am Montag auf Instagram: “Am Freitag, 12.12. habe ich meinen langjährigen Lebensgefährten Oliver geheiratet.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

