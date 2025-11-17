Rosenheimer Bundespolizei deckt gefälschte Papiere bei Kontrollen auf: Mehrere Anzeigen und Einreiseverbote erteilt

Rosenheim/Kiefersfelden – Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim war am vergangenen Wochenende (15./16. November) mit mehreren Fällen von versuchter Einreise mit falschen oder unzulässigen Dokumenten konfrontiert. Die Versuche der Migranten, sich mit gefälschten Papieren auszuweisen, blieben erfolglos.

Kontrolle im Fernzug: Nigerischer Staatsangehöriger mit falschen Papieren

Auf der Fahrt von Bologna nach Deutschland fiel ein nigerianischer Staatsangehöriger auf, der bei einer Kontrolle im Fernzug bei Kiefersfelden nur ein Foto eines Reisepasses auf seinem Smartphone vorweisen konnte. Bundespolizisten erkannten, dass das Foto nicht zu dem 21-jährigen Nigerianer gehörte. Er wurde in Rosenheim wegen Missbrauchs von Ausweispapieren und versuchter illegaler Einreise angezeigt. Zudem erhielt er ein vierjähriges Einreiseverbot und musste Deutschland in Richtung Österreich verlassen.

Gambischer Reisender im italienischen Reisebus aufgegriffen

Bei einer Kontrolle eines italienischen Reisebusses an der A93 bei Kiefersfelden konnte ein gambischer Reisender ebenfalls nur ein Handy-Foto eines Passes vorweisen, das zu einem anderen Mann gehörte. Der 29-Jährige hatte bereits einen Asylantrag in Italien gestellt und wollte nun in Deutschland um Asyl bitten. Er wurde ebenfalls wegen der Missbrauchs von Ausweispapieren angezeigt und erhielt ein zweijähriges Einreiseverbot.

Falsche Identitäten und gefälschte Dokumente bei Fahrzeugkontrollen entdeckt

Ein albanischer Fahrzeugführer, der bei der Kontrolle korrekt mit seinem Pass, einer deutschen Aufenthaltsgenehmigung und einem Führerschein ausgestattet war, führte zudem einen gefälschten griechischen Ausweis und Führerschein mit sich. Er konnte seine Reise nach Hinterlegung von 1.800 Euro Sicherheit für ein bevorstehendes Strafverfahren fortsetzen. Bei einer weiteren Kontrolle eines Autos mit italienischem Kennzeichen entdeckten die Beamten einen gefälschten bangladeschischen Führerschein. Der 35-jährige Bangladescher besaß zwar einen echten Reisepass und eine gültige Aufenthaltsgenehmigung, wurde jedoch wegen der Nutzung gefälschter Dokumente angezeigt.