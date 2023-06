Rot-grün-rote Koalition in Bremen steht

In den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linkspartei in Bremen ist offenbar eine Einigung erzielt worden. Die drei Parteien hätten die Fortsetzung der Regierungszusammenarbeit vereinbart, berichtet Radio Bremen am Sonntag. Der Koalitionsvertrag soll demnach mehr als 250 Seiten umfassen, Schwerpunkte liegen in der Bewältigung der ökologischen Krise, der Bekämpfung von sozialer Ungleichheit sowie der Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung.

Andreas Bovenschulte soll die Regierung in Bremen weiter anführen., über dts Nachrichtenagentur

Auch die Verteilung der Ressorts steht laut Radio Bremen, wobei die SPD das Innen-, Bildungs-, Arbeits- und Verkehrsressort bekommt, die Grünen verantworten künftig das Finanz- sowie das Umweltressort und die Linke die Bereiche Wirtschaft sowie Gesundheit. Der Koalitionsvertrag soll am Montag der Öffentlichkeit vorgestellt werden.