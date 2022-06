Gegen 13 Uhr ereignete sich in Kempten ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 71 Jahre alter Fahrer befuhr mit seinem VW Golf die Bahnhofstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Abzweigung in den Schumacherring missachtete der Fahrer an der Lichtzeichenanlage das Rotlicht. Infolgedessen kollidierte der VW Golf mit einem von der Bahnhofstraße ortsauswärts in den Schumacherring abbiegenden VW Tiguan. Bei dem Aufprall wurde die 69 Jahre alte Beifahrerin des VW Golf schwer verletzt. Die beiden Fahrer des Pkw wurden leichter verletzt. Alle Personen wurden von dem Rettungsdienst ins Klinikum Kempten gebracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 22.000 Euro.

Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens waren zudem zwei Streifen der PI Kempten zur Verkehrsregelung eingebunden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.