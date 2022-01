Rotes Kreuz in Gersthofen schaltet Telefonnummer zur Impfanmeldung

Für den Impftermin am 22. Januar 2022 im City-Center Gersthofen können sich Interessierte jetzt auch per Telefon anmelden. „Wir wollen hier vor allem diejenigen ansprechen, die kein Internet haben“, so Bereitschaftsleiterin Andrea Amador. Aus diesem Grund werden ehrenamtliche Helfer an zwei Abenden die Telefone im Gersthofer Rot-Kreuz-Haus besetzen.

Die Anmeldungen werden am Mittwoch, den 19. Januar 2022 von 17 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 0821 / 346 36 940 sowie über die Internetseite www.brk-gersthofen.de entgegengenommen.

Bei den über 60-Jährigen in Bayern sind derzeit* 85,7 Prozent vollständig geimpft. 68,5 Prozent haben bereits eine Auffrischungsimpfung. „Wir haben festgestellt, dass das Internet bei den Anmeldungen zu Test- und Impfterminen für viele ältere Menschen eine Hürde darstellt“, so Gersthofens Rot-Kreuz-Chefin Andrea Amador. „Die Leute wollen einfach mit jemandem reden können, dann fühlen sie sich auch gut aufgehoben.“

Genau hier setzt die Bereitschaft Gersthofen des Roten Kreuzes bei der Planung des Impftermins am 22. Januar im City-Center Gersthofen an. Geimpft wird von 11 bis 19 Uhr im dortigen Testzentrum. Zum Einsatz kommt Spikevax® von Moderna. Impfungen sind daher nur ab einem Alter von 30 Jahren möglich. Zusammen mit Impfarzt Dr. Umer Chaudhry führen die Helfer vom Roten Kreuz Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen durch. Neben den im Internet buchbaren Terminen hat das Rote Kreuz extra freie Zeiten für die Anmeldung per Telefon reserviert.

Schon der letzte Impftermin der Gersthofer BRK Bereitschaft war ein voller Erfolg. 376 Menschen sind am Montag nach den Weihnachtsfeiertagen zum Teil auch spontan ins City-Center gekommen. „Es gibt Impfstoff und es gibt auch viele Menschen, die einen Termin suchen“, weiß BRK Kreisgeschäftsführer Thomas Haugg aus der Erfahrung der letzten Wochen. Oft sind die örtlichen Termine der mobilen Impfteams im Landkreis ausgebucht. Weil im Rahmen der aktuellen Impfkampagne der Bundesregierung möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft und geboostert werden sollen, leistet hier auch das Rote Kreuz einen Beitrag.

*) laut Robert Koch Institut vom 14. Januar 2022