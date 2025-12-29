Newsletter
Rotes Kreuz ruft zum Jahreswechsel zur Blutspende auf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Hermann Gröhe, ruft die Bundesbürger auch zum Jahreswechsel zur Blutspende auf.

Blutspende (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir brauchen Blutspenden über das ganze Jahr hinweg”, sagte Gröhe der “Rheinischen Post” (Dienstagsausgabe). “Viele Menschen finden aber zum Jahreswechsel keine Zeit dafür. Andere sind wegen einer Erkältung, Grippe oder Urlaub verhindert. Deshalb ist die Lage im Winter immer etwas angespannt.”

Allerdings könne jeder im Fall einer Krankenhausbehandlung oder als Folge eines Unfalls dringend auf eine Blutspende angewiesen sein. “Deswegen bitte ich darum, zur Blutspende zu gehen. Täglich benötigen wir rund 15.000 Blutspenden. Wir bieten daher bundesweit über 40.000 Termine im Jahr an”, sagte Gröhe.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

