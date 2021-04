Routinier Krötz bleibt beim EV Füssen

Der Eissportverein Füssen kann in Hinblick auf die nächste Saison seine erste Personalie für die Verteidigung vermelden. Routinier Christian Krötz wird auch in der kommenden Spielzeit für seinen Heimatverein auflaufen. Es ist die fünfzehnte, in welcher er das Füssener Trikot tragen wird. Damit ist Christian ein richtiger Dauerbrenner, der zum Ende der letzten Saison auch für seinen 500. Einsatz im Trikot des EVF geehrt wurde.

Mit 36 Jahren bringt der Defender mit der Nummer 85 jede Menge Erfahrung in Sachen Abwehrarbeit mit. Als gebürtiger Füssener durchlief er die Nachwuchsmannschaften am Kobelhang und lief bereits mit 17 Jahren erstmals in der Oberliga auf. Dort entwickelte er sich in den kommenden Spielzeiten zu einem Leistungsträger, der auch meistens in der ersten Reihe seinen Platz hatte. Unterbrochen wurde seine Zeit beim EVF lediglich von 2010 bis 2014, als er in der Bayernliga für Pfronten und Sonthofen auflief. Mit dem ERC konnte er hier zweimal die Meisterschaft feiern.

Nach seiner Rückkehr an den Lech folgten sportlich schwierige Zeiten, doch Christian half beim Neustart des Füssener Eishockeys in der untersten Spielklasse als einer der Führungsspieler mit und leitete somit den Wiederaufstieg mit ein. Und nach Meisterschaften in der Bezirks-, Landes- und Bayernliga war er mit seinem Heimatverein wieder zurück in der Oberliga. Hier kam er letzte Saison in 30 Spielen auf ein Tor und fünf Vorlagen bei 14 Strafminuten. Insgesamt bestritt er für den neuen EV Füssen 191 Partien mit 14 Treffern und 98 Assists.

Sportdirektor Andreas Becherer zur Vertragsverlängerung: „Wir sind sehr froh, dass Christian sich dazu entschlossen hat, nochmal ein Jahr dran zu hängen. Er ist einer der zuverlässigsten Spieler und arbeitet immer sehr hart. Ein Vorbild mit seinem Trainingsfleiß gerade auch für die Jungen. Er hat es von ganz unten wieder bis hoch in die Oberliga geschafft, da kann man schon stolz darauf sein. Ich freue mich sehr darauf, ihn in der neuen Saison wieder bei uns zu sehen.“

Damit kann der EV Füssen weiterhin auf ein Eigengewächs und einen Leistungsträger im schwarz-gelben Trikot bauen und wünscht Christian natürlich bereits jetzt einen verletzungsfreien und erfolgreichen Saisonverlauf. (MiL)