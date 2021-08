ROY 2020 | Augsburger Pop-Preis an Jürgen „NT“ Endres in der Kategorie Lebenswerk übergeben

Der Pop-Preis ROY steht für Vielfalt, Kreativität, Innovation und Musik-Gemeinschaft in Augsburg. Er trägt dazu bei, die zahlreichen lokalen Netzwerke zu stärken, sodass sich die Szene weiter entfalten kann. Bereits im Februar 2020 hatte sich die Roy Jury dafür ausgesprochen, den Augsburger Pop-Preis in der Kategorie herausragende Leistungen / Lebenswerk an Jürgen NT Endres zu vergeben. Pandemie- und terminbedingt musste die stets als Überraschung geplante Übergabe im vergangenen Jahr mehrfach verschoben werden. Nun aber konnte endlich der letzte Roy 2020 übergeben werden.

Laudator Sebastian Karner (Musikkantine) würdigte dabei NTs langjährige Arbeit als DJ, die 1993 in der Rockfabrik und im Legende gewordenen Siedlerhof ihren Anfang nahm. Sein Gefühl für verschiedene Genres, von Crossover über Alternativ Rock, HipHop und Big Beats hat die Clubs vor 28 Jahren voll gemacht. Das selbsternannte Chamäleon der Musiklandschaft hat sich aber nicht nur als DJ, sondern auch als Booker und Programmmacher der Kantine einen Namen gemacht und die Augsburger Konzertlandschaft geprägt wie kaum ein anderer.

Weit über 1000 Acts hat er in die Stadt geholt, darunter Casper, die Beatsteaks, Deichkind, die Bloodhound Gang, Olli Schulz und jüngst Fatoni auf die Freilichtbühne geholt. NT hat Augsburg in der Branche überregional bekannter und für Konzertliebhaber zum Reiseziel gemacht. Nicht zuletzt hat er in seiner Jahrzehnte langen Tätigkeit auch immer wieder der Jugend neue musikalische Strömungen nahegebracht und mit seiner Veranstaltungsreihe „Lovepop“ der queeren Partyszene ein monatliches Zuhause gegeben. Bis nach Stuttgart und München wurde das Format exportiert.

Im Anschluss an die Laudatio im Kulturbiergarten am Kö konnte die Popkulturbeauftragte Barbara Friedrichs den Roy 2020 für diese herausragenden Leistungen für die Augsburger Popkulturh an den Preisträger NT übergeben.