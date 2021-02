Roy verletzt raus – Augsburger Panther bezahlen Sieg in Ingolstadt womöglich teuer

Die Augsburger Panther sicherten sich durch einen 3:2-Sieg in Ingolstadt drei wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs. Diese Zähler mussten womöglich aber teuer bezahlt werden. Startkeeper Olivier Roy musste verletzt ausgewechselt werden.

Für die Augsburger Panther ging es am Donnerstagabend in Ingolstadt darum den vierten Tabellenplatz zu verteidigen und etwas näher an den ERC heranzurücken. Zu Beginn des Spiels sah es danach allerdings nicht aus. Die Gastgeber hatten den besseren Start und gingen durch Wohlgemuth in Führung (5.). Ausgerechnet Wohlgemuth war man versucht zu sagen, der einen Tag zuvor seinen Wechsel nach Mannheim nach dieser Saison verkündet hatte. Der AEV tat sich schwer in die Partie zu finden. Erst als Jubilar Steffen Tölzer (750. DEL-Spiel) mit einem langen Pass einen Konter einleitete ging es mal schnell. Nach einer schnellen Kombination kam Trevelyan frei vor Daws zum Abschluss und es stand 1:1 (12.). Als wenig später Valentine Ingolstadts Defazio in Torhüter Roy checkte, verdrehte sich der so wichtige AEV-Keeper dabei das Bein. Er musste verletzt ausgewechselt werden und wird nach ersten Vermutungen wohl einige Zeit fehlen.

Effektive Augsburger gehen in Führung

Zu Beginn des Mitteldrittels konnten sich die Schwaben mehr Spielanteile sichern und auch in Führung gehen. Nach einer Scheibeneroberung in der Ingolstädter Zone kam der Puck über Bergman zu LeBlanc, der mit einem platzierten Schlenzer das 1:2 markieren konnte (23.). In der Folge leisteten sich die Schanzer zu viele Strafzeiten, Augsburg wusste dies zu nützen. Gut fünf Minuten vor der zweiten Pause war Kristo in doppelte Überzahl erfolgreich.

ERCI: Viele Versuche, wenig Gefahr

Ein Tor Vorsprung ist im Eishockey nichts und so versuchten die Oberbayern nach dem letzten Seitenwechsel immer wieder. Sie schossen aus nahezu aus allen Lagen, ohne dabei für das Tor von Roy-Vertreter Keller wirklich gefährlich zu werden. Mit etwas Glück hätte der AEV eine seiner wenigen Möglichkeiten in dieser Phase zur Entscheidung nützen können, doch Abbotts-Versuch landete am Pfosten. Am Ende sollte es aber auch so zum Auswärtssieg reichen. Der ERCI konnte den starken Keller nur noch einmal 12 Sekunden vor dem Ende überwinden.

Die Augsburger Panther schnappen sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs. Am Sonntagnachmittag soll nun gegen Südgruppen-Schlusslicht Nürnberg im heimischen Stadion nachgelegt werden.

AEV: Roy, Keller– Lamb, Haase, Tölzer, Valentine, Rogl, Bergman, Sezemsky – Sternheimer, Payerl, Kharboutli, LeBlanc, Stieler, Trevelyan, Max Eisenmenger, Clarke, Lambacher, Hafenrichter, Kristo, Abbott

Tore: 1:0 Wohlgemuth (Simpson) 5., 1:1 Trevelyan (Kristo/Stieler) 12., 1:2 LeBlanc (Bergman/Abbott) 23., 1:3 Kristo (Stieler/LeBlanc) 35., 2:3 Ellis (Pietta/Simpson) 60.

Schiedsrichter: Schuckies, Steingroß | Schwenk, Tschirner Strafzeiten: Ingolstadt 14 – Augsburg 12

Zuschauer: keine Zuschauer zugelassen