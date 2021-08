Elektrische Zahnbürste zum Top-Preis | Oclean veröffentlicht 5-Bürstenkopf F1 Kombi-Pack

Oclean hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Mundgesundheit mit innovativen Technologien zu verbessern und hilft Menschen auf der ganzen Welt, besser und bequemer Zähne zu putzen. Um sich bei den Kunden für ihr Vertrauen zu revanchieren, hat Oclean das F1 Combo Pack mit 5 Bürstenköpfen (die mindestens ein ganzes Jahr lang halten) für nur 29,99 € auf den Markt gebracht. Im Vergleich: sonst kostet allein die F1-Zahnbürste ohne den zusätzlichen Bürsten schon 36,99 €.

Die Oclean F1 ist bereits weltweit beliebt für ihr “großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis” und ihre “starke Reinigungskraft”.

Viele nennen sie die “royale elektrische Zahnbürste” unter den “einfachen Modellen”, weil sie hohe Qualität zum Top-Preis bietet. Die Oclean F1 ist preislich im Mittelfeld der elektrischen Zahnbürsten angesiedelt. Aber ihre Reinigungsleistung ist nahezu perfekt, selbst im Vergleich zu den High-End-Modellen der elektrischen Zahnbürstenriesen Philips und Oral-B.

Es gibt zwei Hauptfaktoren für die Reinigungsleistung: die Bewegung des Bürstenkopfes, sowie das Material und die Verarbeitung der Borsten.

1. Oclean F1 ist eine echte elektrische Überschallzahnbürste

Mit dem exklusiven bürstenlosen Maglev-Motor von Oclean vibriert sie satte 36.000 Mal pro Minute und entfernt effektiv Rückstände und Zahnbelag in den Zahnzwischenräumen. Die Vibrationsfrequenz ist die einfachste, aber effektivste Angabe für die Reinigungsleistung. Sie ist so wichtig, dass sie auf jeder elektrischen Zahnbürste deutlich angegeben ist. Aber keine der Schallzahnbürsten, zum Beispiel von Philips in dieser Preisklasse, kann mit der Frequenz der Oclean F1 mithalten.

2. Oclean F1 Bürstenkopf

Material: Borsten von DuPont, dem weltweit führenden Hersteller in diesem Bereich

Technik: Die Borsten werden ohne Verankerung angebracht, und jedes einzelne Filament ist fest und separat fixiert, um stärkere Striche zu gewährleisten

Dichtere Borsten in mehrstufiger Oberfläche: berührt mehr Bereiche und erreicht laut Labortests eine dreifache Effizienz bei der Plaque-Entfernung.

3. Grundlegende Eigenschaften

3 Modi: Standardreinigung, Standardaufhellung und Sensitive Reinigung

2-Minuten-Timer und 30-Sekunden-Vierfach-Schrittmacher

Tragbares kabelloses Ladepad

35 Tage Akkulaufzeit (bei 2-stündiger Vollladung)

Wasserdicht nach IPX7 und extrem geräuscharm

Mit diesen Eigenschaften ist die Oclean F1 die beste Zahnbürste für den pragmatischen Gebrauch.

Wenn Du auf der Suche nach einer leistungsstarken, einfach zu bedienenden und erschwinglichen, elektrischen Zahnbürste bist, ist die Oclean F1 Combo Packung mit 5 Bürstenköpfen eine sehr gute Wahl. Sie bietet eine leistungsfähige Basis für Deine Mundgesundheit und durch das aktuelle Kombipack musst das ganze nächste Jahr lang keinen weiteren Cent bezahlen.

Das Combo-Pack ist nur bei Amazon Now erhältlich, wenn Du das Angebot nicht verpassen willst, kannst Du es im Amazon Store kaufen.