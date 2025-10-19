Newsletter
2 Min.Lesezeit

Erste Saisonniederlage für die BG Leitershofen/Stadtbergen – schwache Schlussphase kostet den Sieg in Coburg

Im Spitzenspiel der BARMER 2. Basketball Bundesliga musste die BG Leitershofen/Stadtbergen am Samstagabend ihre erste Niederlage der Saison hinnehmen. Beim BBC Coburg unterlagen die Kangaroos nach einer intensiven Partie mit 69:77 (37:37). Ausschlaggebend war eine schwache Schlussphase – in den letzten drei Minuten wollte den Leitershofern kaum noch etwas gelingen.

Starker Start und offene erste Halbzeit

Vor rund 1000 Zuschauern in der HUK-Coburg Arena erwischte die BG einen guten Start. Nach ausgeglichenen Anfangsminuten setzten sich die Gäste leicht ab und entschieden das erste Viertel mit 23:17 für sich. Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts punktete Stadtbergen weiter – Clint Hamann traf per Sprungwurf aus der Halbdistanz.

Coburg fand jedoch immer besser ins Spiel. Besonders die beiden US-Amerikaner Darius Dawson und Dylon Fasoyiro brachten die Oberfranken zurück ins Spiel. Bis zur Halbzeitpause war der Rückstand aufgeholt, beim Stand von 37:37 ging es in die Kabinen.

Jason George glänzt bei Comeback – Wurfquote bleibt Problem

Nach dem Seitenwechsel verlor die BG den Rhythmus. Gegen die aggressive Coburger Defensive tat sich das Team schwer, einfache Punkte zu erzielen. Für Lichtblicke sorgte Neuzugang Jason George, der nach seiner Verletzungspause ein starkes Debüt gab und 21 Punkte erzielte. Trotzdem konnte er den zwischenzeitlichen 51:41-Rückstand nicht verhindern – die Wurfquote der Gäste blieb deutlich zu schwach.

Die Kangaroos zeigten aber Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. Vor dem Schlussviertel war mit 58:56 für Coburg wieder alles offen. Kurz vor Ende sorgte Brian Dawson sogar für die 69:68-Führung der Gäste – doch dann folgte der Einbruch.

Letzte Minuten entscheiden das Spitzenspiel

In den finalen drei Minuten agierte die BG völlig verunsichert: Fehlpässe, überhastete Abschlüsse und fehlende Struktur im Angriff machten den Coburgern das Leben leicht. Der BBC nutzte diese Phase eiskalt aus, legte einen 9:0-Lauf hin und sicherte sich den verdienten Heimsieg.

Coburg untermauerte mit dem Erfolg seine Favoritenrolle in der Liga und führt die Tabelle nun mit 10:0 Punkten an. Leitershofen rutschte auf Platz drei ab, bleibt mit 6:2 Punkten aber weiter in der Spitzengruppe.

Blick nach vorn: Heimspiel gegen Ludwigsburg

Für die Kangaroos heißt es nun, schnell wieder nach vorn zu schauen. Am kommenden Samstag steht das Heimspiel gegen die PORSCHE BBA Ludwigsburg an (19:30 Uhr, Sporthalle Stadtbergen). Dafür wird eine deutliche Leistungssteigerung nötig sein, um wieder auf Erfolgskurs zu kommen.

„Wir müssen in den nächsten Spielen konsequenter auftreten, klüger mit unseren Angriffen umgehen und bis zum Schluss fokussiert bleiben“, so die klare Devise im Lager der Kangaroos.

